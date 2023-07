Homem morre após sofrer infarto durante corrida de mototáxi em Marabá

Um passageiro morreu após sofrer um infarto durante uma corrida de mototáxi, na Folha 33, no Núcleo Nova Marabá, na última sexta-feira (30).

Segundo testemunhas, o cidadão, que não teve nome e idade divulgados, pediu para o mototaxista parar o veículo durante a corrida. Nesse momento, o mototaxista parou o veículo, e o homem já caiu morto, vítima de um infarto.

A Polícia Militar do Pará (PMPA) foi acionada e esteve no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo.

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Militar e aguarda um retorno.