Homem morre após ser ferido com golpes de terçado em confusão na zona rural de Melgaço

O crime ocorreu na madrugada de domingo (11), em um bar localizado na região do rio Laguna

O Liberal

Um homem de 56 anos, identificado como Luiz Carlos Monteiro Pinheiro, morreu na manhã desta segunda-feira (12) no Hospital Regional Público do Marajó, em Breves, após ser ferido com golpes de terçado durante uma confusão registrada na zona rural do município de Melgaço, no arquipélago do Marajó. O suspeito do crime está foragido, segundo a polícia.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (11), em um bar localizado na região do rio Laguna. Luiz Carlos e pelo menos outras duas pessoas ficaram feridos durante a briga e foram socorridos por agentes da Base Fluvial Antônio Lemos, sendo encaminhados para atendimento médico em Breves. Devido à gravidade dos ferimentos, Luiz Carlos não resistiu e morreu na unidade hospitalar, conforme informações do site Notícia Marajó.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das demais vítimas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma das vítimas caída ao chão, com diversos ferimentos, possivelmente causados por golpes de terçado. Uma fotografia também registra uma mulher ferida na perna.

Ainda no domingo, a casa do suspeito de cometer as agressões teria sido incendiada por familiares da vítima, segundo relatos preliminares. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre a motivação da confusão.

A Polícia Civil informou que “equipes da Delegacia de Melgaço apuram o caso”. “Perícias foram solicitadas e diligências continuam para coleta de informações e captura do suspeito, que segue foragido”, disse a instituição.

