Homem morre após ser atropelado duas vezes seguidas em Santarém

Gildean Sousa Silva morreu após ser atropelado duas vezes seguidas na rodovia Everaldo Martins, a PA-457, na comunidade São Pedro, em Santarém. O acidente ocorreu na madrugada do último domingo, dia 18. De acordo com testemunhas, a vítima foi atingida por uma caminhonete Hilux e, enquanto aguardava socorro, foi alvo de um segundo atropelamento, desta vez por um veículo BMW.

A vítima chegou a ser socorrida e recebeu atendimento de uma ambulância. Gildean foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do primeiro veículo não foi identificado e fugiu sem prestar socorro. A ideia foi a mesma de Maria Alice Lima, de 23 anos. A jovem até tentou dugir do local, mas foi contida por populares que presenciaram o acidente cerca de um quilômetro de distância do local onde atingiu Gildean.

Maria Alice Lima foi levada para 16ª Seccional de Polícia Civil e autuada em flagrante por lesão corporal, omissão de socorro e posse de substância entorpecente. No carro da jovem, foi encontrado uma substância similar à maconha que, por se tratar de pouca quantidade, foi considerada para uso pessoal e não tráfico. Maria Alice pagou fiança de dois salários mínimos e foi liberada.

De acordo com o boletim registrado na delegacia, a mulher estava agitada e parecia estar sob efeito de álcool ou substância entorpecente. Maria Alice também foi submetida a exames para constatar se houve algum uso de entorpecentes na noite do crime.

A jovem vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Entretanto, segundo informações da Polícia Civil, por estar fora do flagrante, Maria Alice continua respondendo em liberdade.