Homem morre após levar facada de 'amigo' no bairro do Reduto, em Belém

A discussão entre dois homens em situação de rua resultou na morte de um deles, por volta das 11h45 desta quarta-feira (11), na capital paraense. O crime ocorreu na rua Municipalidade, entre a rua General Gurjão e travessa Benjamin Constant, no bairro do Reduto. Rodrigo Monteiro de Moraes, de 32 anos, morreu após levar uma única facada de Davi de Matos de Oliveira.

O mal entendido teria começado por conta de uma caixa de som e acusação de um deles teria furtado o objeto pertencente ao outro. De acordo com o aspirante Édipo, da Polícia Militar, a dupla costumava consumir drogas e ingerir bebida alcóolica e, provavelmente, a confusão ocorreu em um destes momentos. "Infelizmente com essa mistura acabou que um ceifou a vida do outro por um motivo fútil", declara.

O acusado fugiu após o crime, mas foi encontrado durante as diligências realizadas por viaturas do 2º Batalhão da Polícia Militar. O homem foi levado até a cena do crime para indicar o local em que desprezou a faca usada no crime. Segundo ele, a arma teria sido jogada em um canal. Davi Oliveira foi apresentado na Delegacia de São Brás e, posteriormente, passará por um exame de corpo de delito.