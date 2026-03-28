Homem morre após desmoronamento em área de garimpo em Itaituba, no sudoeste do Pará

Um homem identificado como Isaque dos Santos Corrêa morreu após um desmoronamento em uma área de garimpo, por volta das 17h da última sexta-feira (27), em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, ele trabalhava no local quando um barranco cedeu e o atingiu.

Outros trabalhadores que estavam na área retiraram a vítima do local do acidente e a levaram até a comunidade Água Branca, situada a cerca de 4 quilômetros, na tentativa de prestar socorro. No entanto, ele já estava sem sinais vitais, segundo informações do portal Plantão 24 Horas News.

Na delegacia da região, a família da vítima foi recomendada que realizasse o registro do Boletim de Ocorrência, além de providenciar os trâmites para o traslado do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.