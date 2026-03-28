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Polícia

Homem morre após desmoronamento em área de garimpo em Itaituba, no sudoeste do Pará

A vítima, Isaque dos Santos Corrêa, foi retirado por colegas, mas já estava sem sinais vitais ao chegar à comunidade próxima

O Liberal
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Imagem meramente ilustrativa (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Isaque dos Santos Corrêa morreu após um desmoronamento em uma área de garimpo, por volta das 17h da última sexta-feira (27), em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, ele trabalhava no local quando um barranco cedeu e o atingiu.

Outros trabalhadores que estavam na área retiraram a vítima do local do acidente e a levaram até a comunidade Água Branca, situada a cerca de 4 quilômetros, na tentativa de prestar socorro. No entanto, ele já estava sem sinais vitais, segundo informações do portal Plantão 24 Horas News.

Na delegacia da região, a família da vítima foi recomendada que realizasse o registro do Boletim de Ocorrência, além de providenciar os trâmites para o traslado do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

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