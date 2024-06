Homem morre após colidir motocicleta com caminhão em Bragança

Um homem, que ainda teve a identidade descoberta, morreu nesta quinta-feira (13/06) após se envolver em um acidente de trânsito no município de Bragança, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a moto em que a vítima estava colidiu com a traseira de um caminhão baú, na BR-308. A vítima não resistiu e faleceu antes do socorro ser acionado.

Segundo as informações preliminares, o acidente foi registrado por volta de 5h da manhã. O caminhão estaria estacionado no acostamento da via, quando tudo ocorreu. Testemunhas relataram que, possivelmente, o condutor da moto se desequilibrou ao passar pela lombada que há no local, perdeu o controle da moto e atingiu o veículo maior.

Devido ao impacto, o capacete de segurança saiu da cabeça do motociclista e ele apresentava uma lesão na região frontal do crânio. Não há mais detalhes das circunstâncias do acidente e somente após a perícia e laudo médico será possível determinar as reais causas da colisão.