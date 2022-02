Homem morre após cair do segundo andar de prédio no bairro de Fátima, em Belém

Um homem que ainda não foi identificado morreu, na tarde desta terça-feira (22), após cair do segundo andar de um prédio localizado na rua Antônio Barreto, entre as travessas Francisco Caldeira Castelo Branco e 14 de Abril, no bairro de Fátima, em Belém.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da queda. A informação foi divulgada pela Polícia Cientifica do Pará, que foi acionada para a ocorrência e está a caminho do local para as averiguações e remoção do corpo.

A reportagem segue apurando o caso para atualizar este texto. Acompanhe para mais informações.