Homem morre ao receber descarga elétrica durante limpeza de terreno, em Santarém

Um homem identificado como Valmir de Oliveira Frois, de 48 anos, morreu na segunda-feira (26), ao receber uma descarga elétrica enquanto limpava um terreno, em Santarém. O acidente ocorreu no ramal Urumanzal, na comunidade Ponte Alta, oeste do Pará, quando a vítima tentava religar uma fiação elétrica que havia se rompido com a queda de uma árvore.

A árvore caiu quando Valmir estava no local e, segundo populares, ele pegou escada e caminhou até um poste de energia para tentar desligar a rede. A intenção da vítima era religar o cabo que havia rompido para restaurar a luz na área. No entanto, ele estava sem nenhum Equipamento de Proteção Individual (EPI) para evitar acidentes relacionados a descargas elétricas. O homem foi eletrocutado e sofreu queimaduras de terceiro grau nas mãos e pés.

Moradores da área, que presenciaram a situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi enviada uma ambulância ao local. Os socorristas realizaram os procedimentos de reanimação, mas a vítima não reagiu. Segundo os médicos, a descarga entrou pelas mãos e saiu no pé da vítima. O caso foi informado à Polícia Civil, para que fosse realizada a remoção do corpo para perícia pela Polícia Científica.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Santarém ouvem testemunhas e solicitaram perícias para auxiliar na investigação do caso.