Eletricista morre ao sofrer descarga elétrica em fazenda no Pará

O eletricista Doriel Lima dos Santos morreu no final da tarde do último domingo (28), ao receber uma descarga elétrica no momento em que fazia a manutenção de um poste de energia elétrica em uma fazenda na zona rural de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu ao local, onde o corpo do eletricista foi encontrado ainda pendurado no poste. O cadáver foi analisado e removido ao Instituto Médico Legal (IML), para necropsia. A Polícia Civil investiga o caso.​