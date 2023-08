Homem morre ao cair de uma altura de 15 metros em Parauapebas

O corpo de um homem foi encontrado, na tarde desta terça-feira (1º), por pessoas que trabalham à beira de uma ferrovia, na VS-10, em Parauapebas, cidade no sudeste paraense. A vítima, reconhecida apenas como “Laercio Doidão”, era moradora da Vila Jerusalém. Aparentemente, ele morreu após cair de uma altura de 15 metros, depois de perder o controle da motocicleta que pilotava. A princípio, o caso se trata de um sinistro de trânsito. As informações são do Correio de Carajás.

Apesar dos detalhes do acidente, não se sabe se a morte de “Laercio Doidão” tenha sido provocada por falha no veículo ou uma colisão com outro automóvel. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil, que deve investigar o ocorrido.

Com o impacto, a vítima teve a cabeça rachada e a motocicleta destruída. A PC tenta contato com os familiares para obter mais informações do homem que morreu.