Homem morre afogado após carro cair em cratera alagada em Parauapebas

Edinaldo Vieira de Moraes morreu em um trágico acidente na noite deste domingo, 05, em Parauapebas, no sudeste paraense. O homem estava em um carro com a família quando caiu em um buraco com água, morrendo afogado dentro do veículo.

De acordo com informações do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi por volta das 21h, em uma comunidade na zona rural de Parauapebas. Edinaldo estava no carro com a mulher e as filhas quando caiu no enorme buraco com água no meio da estrada. O veículo da família ficou submerso.

Moradores de comunidades nas proximidades ouviram o barulho do acidente e perceberam que o carro estava caindo no buraco. Um esforço coletivo foi feito para resgatar as pessoas, e os populares conseguiram socorrer seis pessoas que estavam no carro. Contudo, Edinaldo não foi socorrido a tempo e morreu no local. .

A PM e a Polícia Civil foram ao local, bem como o Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Parauapebas, que removeram o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).