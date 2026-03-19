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Polícia

Homem morre afogado após cair em rio no cais de Tucuruí

O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (19).

O Liberal
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Homem morre afogado após cair em rio no cais de Tucuruí. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Josiel Pereira dos Santos morreu após se afogar na área do cais de Tucuruí, no sudeste do Pará, nesta quinta-feira (19). De acordo com as informações iniciais, a vítima teria passado mal e caído no rio. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

As informações iniciais são de que a vítima estaria na companhia de uma mulher desde o início da manhã na beira do cais. Ele teria consumido bebida alcoólica. Pouco tempo depois, Josiel teria passado mal e caído na água. A mulher não conseguiu retirá-lo sozinha e passou a gritar por socorro. Pessoas que estavam nas proximidades correram para ajudar. Um outro homem conseguiu retirar a vítima ainda com sinais de respiração.

No entanto, segundo o relato, Josiel teria aspirado muita água e não reagiu aos procedimentos de primeiros socorros, evoluindo a óbito ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar esteve no local para dar suporte à situação.

As circunstâncias e a causa da morte serão apuradas pela Polícia Civil do Estado do Pará, com apoio do Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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Afogamento em tucuruí
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