Homem morre afogado após cair em rio no cais de Tucuruí

Um homem identificado como Josiel Pereira dos Santos morreu após se afogar na área do cais de Tucuruí, no sudeste do Pará, nesta quinta-feira (19). De acordo com as informações iniciais, a vítima teria passado mal e caído no rio. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

As informações iniciais são de que a vítima estaria na companhia de uma mulher desde o início da manhã na beira do cais. Ele teria consumido bebida alcoólica. Pouco tempo depois, Josiel teria passado mal e caído na água. A mulher não conseguiu retirá-lo sozinha e passou a gritar por socorro. Pessoas que estavam nas proximidades correram para ajudar. Um outro homem conseguiu retirar a vítima ainda com sinais de respiração.

No entanto, segundo o relato, Josiel teria aspirado muita água e não reagiu aos procedimentos de primeiros socorros, evoluindo a óbito ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar esteve no local para dar suporte à situação.

As circunstâncias e a causa da morte serão apuradas pela Polícia Civil do Estado do Pará, com apoio do Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.