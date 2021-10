Homem mata outro por dívida de R$ 1 em jogo de cartas, em Cametá

Um jogo de cartas entre amigos terminou com José Valdir Fernandes, de 51 anos, morto a facadas por um homem identificado como o mototaxista Leidiel Martins Serrão, de 36 anos. O crime ocorreu na noite deste sábado (16), na travessa da Olaria, no bairro Baixa Verde, em Cametá, nordeste paraense.

O crime teria sido motivado pela dívida de R$ 1 que a vítima teria deixado pendente no jogo. José Valdir e Leidiel bebiam e jogavam cartas, juntos, na calçada de uma residência bem em frente de onde a vítima morava. O suspeito teria se irritado com o valor que lhe faltava e iniciado uma discussão com José.

Segundo relatos de testemunhas, Leidiel levantou-se da banca de jogos e foi até sua casa, localizada na mesma rua, onde armou-se com uma faca do tipo peixeira. Ao voltar à banca, o suspeito desferiu, pelo menos, dois golpes que acertaram o tórax e os braços de José Valdir, que chegou a ser socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento de Cametá (UPA), mas não resistiu e morreu.

Durante a fuga, o assassino ainda sofreu uma tentativa de linchamento, mas conseguiu escapar das mãos de populares. Policiais militares do 32º Batalhão de Cametá realizaram buscas por Leidiel, que empreendeu fuga em direção à frente da cidade, não sendo alcançado até o momento.

Familiares da vítima se deslocaram para a Delegacia de Polícia Civil, onde não conseguiram, naquele momento, registrar o boletim de ocorrência. Eles alegam que, na unidade policial, não havia escrivão nem delegado de plantão.

A reportagem de Oliberal.com entrou em contato com a Polícia Civil do Pará, que respondeu: “A Polícia Civil informa que instaurou inquérito policial e investiga o caso. Qualquer informação que auxilie no esclarecimento do caso, pode ser repassada pelo disque-denúncia 181”.