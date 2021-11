Homem mata o tio e esfaqueia mulher ao flagrar suposta traição na Pedreira

Na madrugada desta sexta-feira, 05, um homem foi morto e uma mulher foi ferida a facadas em uma casa na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo informações colhidas junto a policiais, o caso foi pouco depois de 1h. O acusado chegou na casa, entre as travessas Eneias Pinheiro e Lomas Valentinas, e se deparou com a companheira dele com seu tio, homem que seria casado com a irmã de sua mãe.

Nesse momento, o rapaz teria apanhado uma faca e desferido várias facadas em ambos. O homem, de nome Juscelino, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, tendo o corpo removido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Já a mulher, segundo informações preliminares, foi socorrida com vida e levada ao Hospital de Pronto Socorro Mário Pinotti, na travessa 14 de Março. Informações preliminares dão conta que ela não corre risco de morte.

O autor do crime foi detido em flagrante pelas guarnições da PM que atuam no bairro da Pedreira e apresentado na delegacia de Polícia Civil.