Homem joga água quente na companheira, em Parauapebas

Um homem identificado como Welliton Lima Costa foi preso, na manhã de sexta-feira (3), na Rua Érico Veríssimo, bairro Caetanópolis, em Parauapebas, sob suspeita de violência doméstica. De acordo com o relato policial, ele teria jogado água quente no corpo da companheira.

Ainda conforme a polícia, essa não teria sido a primeira agressão sofrida pela vítima. Para a Polícia Militar, a mulher contou que já foi alvo de violência em outras ocasiões. Imagens da vítima mostram que, dessa vez, a agressão com água quente resultou em queimaduras de segundo grau. Welliton foi detido e levado para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.