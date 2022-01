Homem invade e atira dentro de restaurante, em Santarém, e é morto por policial

De acordo com testemunhas, no início da tarde deste sábado (1º), um homem invadiu um restaurante na avenida Cuiabá e fez vários disparos contra uma pessoa que almoçava no local. Um policial militar, à paisana, atirou contra o "atirador", que acabou morrendo ainda no local. O atirador era Henrique Malcher Btecel e usufruía do benefício de 'saída temporária' do sistema de segurança pública, de final de ano. Com informações do site O Impacto.

De acordo com informações do Sargento PM Figueiredo, o crime é configurado como um acerto de contas. Henrique Betcel respondia na Justiça por roubo e pretendia assassinar a tiros, Rafael Dias Melo, do sistema penitenciário que responde por tráfico de drogas.

De acordo com o site O Impacto, o possível acerto de contas foi ordenado pela facção criminosa Comando Vermelho” e o motivo teria sido uma delação feita por Rafael.

Os dois homens baleados foram socorridos por populares, que utilizaram um carro de passeio, para encaminharem os dois à unidade hospitalar. No entanto, os dois homens não resistiram aos ferimentos e morreram.

Uma mulher que também estava almoçando no local recebeu um tiro de raspão e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (PSM). O policial se apresentou na 16° Seccional de Polícia Civil, entregou a arma e vai prestar depoimento.