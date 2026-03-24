Homem invade casa da ex-companheira, tenta matá-la, foge com o filho e vai preso no Pará

Homem é preso por manter relacionamento e engravidar adolescente com deficiência intelectual no Pará.Um homem foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (23/3), em Canaã dos Carajás, na região sudeste do Pará, suspeito de tentativa de feminicídio e dano qualificado contra a ex-companheira. O crime em questão aconteceu na última sexta (20/3), quando o suspeito invadiu a casa da vítima, agrediu-a violentamente e foi embora com o filho dos dois. Segundo a PC, o delito foi motivado por ciúmes.

Mesmo após a intervenção de terceiros, o suspeito utilizou uma arma branca para desferir golpes contra a vítima, atingindo as regiões do tórax, braço e ombro, ao mesmo tempo em que proferia ameaças de morte, conforme as autoridades. Durante a ação criminosa, o investigado também destruiu o aparelho celular da vítima, configurando, em tese, o crime de dano qualificado.

O suspeito fugiu do local com a faca e levou o filho do casal com ele. Diante da gravidade dos fatos e dos elementos informativos colhidos, foi representada pela prisão preventiva do investigado, medida considerada necessária para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Após diligências, o homem foi localizado e conduzido para a unidade policial, para a realização dos procedimentos legais cabíveis, e encontra-se à disposição da Justiça.