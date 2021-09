Homem ignora câmera de segurança e furta objetos e dinheiro de comércio em Terra Santa, no Pará

A câmera de monitoramento flagrou um homem cometendo um furto em um pequeno comércio na travessa Santa Terezinha, no bairro de Aparecida, em Terra Santa, no oeste do Pará. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (18). Na imagem é possível ver o homem dentro do estabelecimento escolhendo os objetos para furtar. Com informações do G1 Santarém.

O proprietário do estabelecimento ficou aturdido com o que considerou grande audácia do ladão, pois que ele mesmo percebendo que estava sendo filmado, em nenhum momento se intimidou, e ainda entrou na residência para furtar outros objetos.

O dono do comércio também contou que o homem levou dois aparelhos celulares, um relógio de marca e R$ 280,00. A vítima registrou boletim de ocorrência na delegacia de Terra Santa, que investiga o caso.