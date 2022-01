Homem furta bicicleta de criança em frente a açougue, câmera registra e ele é preso

O piauiense Elton de Araújo Silva, de 33 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (7), após furtar a bicicleta de uma criança. O veículo estava estacionado na frente de uma casa de carne, na 14ª Rua esquina com a rua João Pessoa, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Com informações do site Giro Portal.

No vídeo, o homem aparece desconfiado. Ele olha várias vezes para um lado e outro da rua, até que sobe na bicicleta e vai embora, apressado.

A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas nas proximidades até que encontrou Elton Silva na avenida Getúlio Vargas, na orla de Itaituba. Ele preso e apresentado à 19ª Seccional de Polícia Civil, Delegacia de Itaituba, para as providências legais que o caso requeria.

O cabo da PM Adriano destacou que a Polícia Militar tem redobrado as rondas para assegurar o máximo de ordem pública, independente do crime ser de menor potencial ofensivo ou não.