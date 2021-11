Homem finge estar armado, é descoberto por vítima e vai preso em Parauapebas

O plano de Reginaldo da Silva Nascimento para assaltar uma residência foi frustrado pelas vítimas na noite desta quinta-feira (4), em Parauapebas, no sudeste paraense. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o suspeito amarrado na avenida Antônio Bandeira, no bairro Liberdade II. Ele havia tentado usar uma barra de ferro debaixo da camisa, simulando uma arma de fogo, e foi descoberto. As informações são do Correio de Carajás.

Reginaldo teria tentado coagir três vítimas: o casal e a filha com o suposto armamento. O acusado queria levar os celulares da mulher e da criança, mas o marido percebeu que ele não estava armado. Foi então que a vítima decidiu reagir e imobilizar o assaltante.

Outros populares se juntaram à família e ajudaram a conter Reginaldo, que foi detido até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. O suspeito foi encontrado detido e com alguns sinais de agressão.

Reginaldo foi conduzido até a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, para prestar depoimento e passar pelos procedimentos cabíveis. O acusado já tinha passagem pelo sistema penitenciário, mas o crime não foi informado pelas autoridades policiais.