Homem faz malabarismo para furtar fios elétricos no Guamá, em Belém

Um vídeo enviado à reportagem de O Liberal mostra o momento em que um homem sobe em um poste de energia, armado com uma faca, e se equilibra entre os cabos para furtar fios elétricos. O caso foi registrado na manhã deste domingo (18), na travessa Castelo Branco, bairro do Guamá, em Belém. A polícia reforça a importância da formalização das denúncias nas delegacias ou através do 181.

O criminoso, vestido apenas com um short verde e um pano amarrado na cabeça, pega a faca e começa a cortar os cabos. Por meio da gravação, é possível ver que ele consegue. Na sequência, ele anda sobre os fios, poss​​ivelmente, para cortar mais pedaços. O vídeo se encerra e não é possível saber a quantidade de material que o homem conseguiu furtar. Tudo foi registrado em frente a uma creche.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou: “até o momento, o caso não foi registrado na Seccional de São Brás. A PC reitera a importância da formalização da ocorrência dos casos nas delegacias ou através do Disque-Denúncia, 181, para que os casos sejam devidamente apurados”.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal também foram procuradas, para que possam explicar como fazem a segurança da área e quais providências são tomadas em caso de flagrante.