Homem esfaqueia mulher e se entrega no Quartel, no Pará

Sidney Silva se entregou espontaneamente à Polícia Militar, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira (4), para confessar o crime de violência doméstica contra a companheira dele. Ele a esfaqueou, após procurou o Quartel da PM. As informações são do site Folha do Progresso.

O crime ocorreu na rua Tapajós, no bairro Bela Vista, a vítima foi identificada como Francisca Pinheiro, de 29 anos. Ela foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Municipal de Novo Progresso, onde segundo informações levantadas pela polícia, o estado dela é estável.

Embriagado, Sidney Silva agrediu a companheira dele por volta de 01h00, desta segunda-feira. A vizinhança acionou a PM, e quando a guarnição chegou ao local, Francisca havia sido socorrida para o Hospital Municipal.

No local, os militares foram informados, via rádio, que Sidney Silva estava no Quartel da PM , onde confessou o esfaqueamento da vítima. Ainda, visivelmente embriagado, ele disse para os policiais que a arma do crime foi jogada numa área de mato e não foi encontrada.

Francisca passou por cirurgia na unidade hospitalar, sendo submetida a um procedimento chamado laparotomia, uma técnica cirúrgica que envolve uma incisão no abdômen para acessar órgãos internos. Essa abertura é de tamanho variável, a depender do procedimento cirúrgico que será executado. Porém, o mais comum é que seja grande.

O agressor confesso foi preso em flagrante e o Quartel da PM foi levado para os procedimentos cabíveis na Delegacia de Polícia, em Novo Progresso.