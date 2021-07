Homem embriagado joga pedra contra viatura e é detido em Marabá

Wilson Ferreira Dias de Souza, de idade desconhecida, foi preso em Marabá, no sudeste do estado, após apedrejar uma viatura da Polícia Militar do Pará. Segundo informações, o homem estaria embriagado quando praticou o ato de vandalismo. O caso aconteceu no início da semana, na madrugada de segunda-feira (19), por volta das 2h10 da manhã, mas só foi divulgado nesta sexta-feira (23).

Wilson, segundo os policiais militares, estava bastante alterado pelo consumo de álcool. Ele teria arremessado duas pedras contra o para-brisa da viatura, que estava estacionada nos fundos do destacamento da PM, na Vila Itainópolis, na zona rural do município.

Ele foi detido por crime contra o patrimônio e não portava documentos, quando recebeu voz de prisão. Wilson foi algemado e apresentado na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil, na zona urbana, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Com informações do portal Correio de Carajás.