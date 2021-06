Homem em surto ateia fogo na própria casa, ataca pessoas, fere PM e é baleado em Moju

Um homem em aparente surto psicótico causou diversos problemas na cidade de Moju, no nordeste paraense. No início da noite desta quinta-feira (3), o professor Rinaldo Martins Almeida, de 42 anos, ateou fogo na própria casa, tentou atacar pessoas com uma faca e um facão, feriu um policial militar e acabou sendo baleado. O caso ocorreu na rua Teófilo da Silva Santos, no bairro Alto.

Segundo informações da guarnição, os agentes foram acionados para atender a ocorrência de um homem surto, que ameaça incendiar a própria casa. Houve tentativa de conversa e utilização de meios não letais, além da negociação, mas Rinaldo mostrou muita resistência. O professor, inclusive, cortou a mão de um soldado da PM durante a ocorrência.

Por conta disso, o tenente Quaresma relatou ao portal Moju News que foi preciso que disparos de arma de fogo fossem feitos em uma das pernas do acusado, para contê-lo. Rinaldo foi socorrido e encaminhado para a Unidade Mista de Saúde de Moju (UMS), onde recebeu atendimento médico. O policial também foi atendido e fez um curativo no ferimento.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para conter as chamas. O fogo foi controlado, porém a casa, que era de madeira, ficou parcialmente destruída.