Homem em situação de rua é encontrado morto no Parque Verde, em Belém

Um homem em situação de rua identificado como Paulo Sérgio Santos da Silva, 59 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo (17), dentro da casa onde morava sozinho, na passagem Boa Esperança, no bairro do Parque Verde, em Belém. De acordo com moradores da área, Paulo não era visto há, pel​o menos, três dias. Ele vivia com a ajuda de pessoas, que sempre lhe forneciam alimentação e já haviam estranhado o seu sumiço.

Paulo Sérgio Santos da Silva foi encontrado morto neste domingo (17). (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Neste domingo, uma vizinha foi procurá-lo para entregar um café e o encontrou morto em cima de uma cama. Aparentemente, ele não apresentava marcas de violência, mas estava bastante debilitado. A casa onde Paulo morava tinha sido emprestada por um morador que se sensibilizou com a situação dele. A reportagem de O Liberal, esteve no local, que apresentava condições precárias.

Duas guarnições da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Científica do Pará fez a análise e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), onde são realizados exames que vão esclarecer a causa exata da morte.

Nenhum familiar de Paulo compareceu ao local para acompanhar os trabalhos policiais. Os vizinhos pedem ajuda para encontrá-los. Os parentes devem procurar a sede do IML em Belém (avenida Mangueirão, 174-176, bairro do Mangueirão) para fazer o reconhecimento.