Homem em situação de rua é encontrado morto no bairro de Canudos

Moradores do bairro de Canudos encontraram, na tarde desta quarta-feira (28), um homem em situação de rua morto na travessa Guerra Passos, entre as ruas Roso Danin e Silva Rosado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram acionados.

O homem identificado como Pedro 'Cantor' era conhecido por sempre dormir em frente a uma casa abandonada. A suspeita é morte por causas naturais, mas o caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais. A Polícia Civil informou que "a Divisão de Homicídios foi acionada e uma equipe foi mobilizada para a realização de levantamento de local de crime e diligências preliminares".

Ninguém soube informar o nome completo da vítima, apenas que Pedro 'Cantor' era uma pessoa pacata. O homem que aparentava ter mais 60 anos tinha problemas com a dependência de álcool, mas nunca incomodava ninguém. Os moradores ajudavam com comida, água e café.

Pedro morreu próximo a um bueiro sem que ninguém tivesse chance de lhe socorrer naquele momento. Uma vizinha viu o 'Cantor' caído e pediu ajuda um homem que passava pela rua. Uma moradora teria visto pelas câmeras de segurança o momento em que Pedro caiu e começou a ter convulsões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou que o homem já estava sem vida. A Polícia Científica do Estado Pará foi comunicada para fazer a remoção do corpo e fazer os procedimentos legais.

O vendedor de salgados Márcio Ramos, que trabalha pelos bairros de São Brás e Canudos, conta que Pedro sempre dormia na frente da casa onde morreu. Era normal vê-lo sob efeito de álcool. "Ele dormia aqui onde estão aquelas coisas. Ficava bebendo ali na esquina. É triste uma situação dessa. É um descaso do poder público, não querem ajudar as pessoas, é uma vida, um ser humano", lamentou.

Pedro teria passado mal por volta de 13h30. Ana Maria, de 75 anos, moradora de uma casa próxima ao ocorrido, conta que a família do 'Cantor' mora em Mosqueiro e tentou ajudá-lo por diversas vezes, mas o homem sempre retornava para a localidade.

"Ele bebia muito. Era uma pessoa inofensiva, não mexia com ninguém. Era tranquilo. Ele passava o dia na esquina com os amigos bebendo, lá para às 19h ou 20h vinha pra cá dormir. Ele trabalhava coletando latinhas. Ajuda para beber você tem muita, agora ajuda na hora que precisa, você não vê", reflete a moradora. Os vizinhos tentavam contatar a família para comunicar o falecimento de Pedro, mesmo sem saber o nome completo dele.

ASSISTÊNCIA - Sobre o atendimento às pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Belém informou que desenvolve, de forma contínua, ações integradas de proteção social voltadas à essa população, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e dos Centros POP. As equipes atuam diariamente com abordagem social, escuta qualificada e encaminhamentos para a rede, assegurando suporte para alimentação, higiene, regularização documental, acesso à saúde, fortalecimento de vínculos e orientação para inclusão social e oportunidades de trabalho.

O atendimento segue fluxo institucional estruturado, quando identificado o perfil e a necessidade, é feito o encaminhamento ao serviço de acolhimento institucional, garantindo proteção integral e continuidade do acompanhamento socioassistencial. Os Centros POP funcionam em unidades localizadas em São Brás e no distrito de Icoaraci, com atendimento diurno e suporte especializado. A Prefeitura disse que mantém também serviços de acolhimento institucional voltados ao atendimento de pessoas adultas em situação de rua, assegurando resposta 24 horas e atendimento conforme a necessidade.

A Prefeitura de Belém informou ainda que tem trabalhado para fortalecer e qualificar essa rede, com medidas de melhoria em andamento e previsão de reestruturação e ampliação da capacidade de atendimento.