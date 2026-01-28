Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem em situação de rua é encontrado morto no bairro de Canudos

Falecido era conhecido pelos moradores da localidade como Pedro 'Cantor' e tinha problemas com a dependência alcóolica

O Liberal
fonte

Caso de Pedro 'Cantor' será investigado pela Polícia Civil para entender as causas da morte. (Carmen Helena / O Liberal)

Moradores do bairro de Canudos encontraram, na tarde desta quarta-feira (28), um homem em situação de rua morto na travessa Guerra Passos, entre as ruas Roso Danin e Silva Rosado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram acionados.

O homem identificado como Pedro 'Cantor' era conhecido por sempre dormir em frente a uma casa abandonada. A suspeita é morte por causas naturais, mas o caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais. A Polícia Civil informou que "a Divisão de Homicídios foi acionada e uma equipe foi mobilizada para a realização de levantamento de local de crime e diligências preliminares".

Ninguém soube informar o nome completo da vítima, apenas que Pedro 'Cantor' era uma pessoa pacata. O homem que aparentava ter mais 60 anos tinha problemas com a dependência de álcool, mas nunca  incomodava ninguém. Os moradores ajudavam com comida, água e café.

Pedro morreu próximo a um bueiro sem que ninguém tivesse chance de lhe socorrer naquele momento. Uma vizinha viu o 'Cantor' caído e pediu ajuda um homem que passava pela rua. Uma moradora teria visto pelas câmeras de segurança o momento em que Pedro caiu e começou a ter convulsões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou que o homem já estava sem vida. A Polícia Científica do Estado Pará foi comunicada para fazer a remoção do corpo e fazer os procedimentos legais. 

O vendedor de salgados Márcio Ramos, que trabalha pelos bairros de São Brás e Canudos, conta que Pedro sempre dormia na frente da casa onde morreu. Era normal vê-lo sob efeito de álcool. "Ele dormia aqui onde estão aquelas coisas. Ficava bebendo ali na esquina. É triste uma situação dessa. É um descaso do poder público, não querem ajudar as pessoas, é uma vida, um ser humano", lamentou. 

Pedro teria passado mal por volta de 13h30. Ana Maria, de 75 anos, moradora de uma casa próxima ao ocorrido, conta que a família do 'Cantor' mora em Mosqueiro e tentou ajudá-lo por diversas vezes, mas o homem sempre retornava para a localidade.

"Ele bebia muito. Era uma pessoa inofensiva, não mexia com ninguém. Era tranquilo. Ele passava o dia na esquina com os amigos bebendo, lá para às 19h ou 20h vinha pra cá dormir. Ele trabalhava coletando latinhas. Ajuda para beber você tem muita, agora ajuda na hora que precisa, você não vê", reflete a moradora. Os vizinhos tentavam contatar a família para comunicar o falecimento de Pedro, mesmo sem saber o nome completo dele.

ASSISTÊNCIA - Sobre o atendimento às pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Belém informou que desenvolve, de forma contínua, ações integradas de proteção social voltadas à essa população, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e dos Centros POP. As equipes atuam diariamente com abordagem social, escuta qualificada e encaminhamentos para a rede, assegurando suporte para alimentação, higiene, regularização documental, acesso à saúde, fortalecimento de vínculos e orientação para inclusão social e oportunidades de trabalho.

O atendimento segue fluxo institucional estruturado, quando identificado o perfil e a necessidade, é feito o encaminhamento ao serviço de acolhimento institucional, garantindo proteção integral e continuidade do acompanhamento socioassistencial. Os Centros POP funcionam em unidades localizadas em São Brás e no distrito de Icoaraci, com atendimento diurno e suporte especializado. A Prefeitura disse que mantém também serviços de acolhimento institucional voltados ao atendimento de pessoas adultas em situação de rua, assegurando resposta 24 horas e atendimento conforme a necessidade.

A Prefeitura de Belém informou ainda que tem trabalhado para fortalecer e qualificar essa rede, com medidas de melhoria em andamento e previsão de reestruturação e ampliação da capacidade de atendimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

corpo em canudos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Operação Sentinela tenta combater extorsão de facções criminosas contra comércios em Ipixuna do Pará

Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal deflagraram operação nesta quarta-feira (28)

28.01.26 18h43

POLÍCIA

Homem em situação de rua é encontrado morto no bairro de Canudos

Falecido era conhecido pelos moradores da localidade como Pedro 'Cantor' e tinha problemas com a dependência alcóolica

28.01.26 18h04

POLÍCIA

Polícia Civil prende pastor de Castanhal suspeito de abuso sexual contra adolescentes da igreja

Denúncias surgiram em 2025 e começaram a ser investigadas contra ex-líder religioso

28.01.26 17h04

POLÍCIA

Envolvido em acidente que matou mulher em Marabá é PM da reserva

A colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrada na madrugada da úlltima segunda-feira (26)

28.01.26 15h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Jovem encontrada morta em córrego no Pará teve foto íntima vazada na internet, diz família

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada sem vida no município de São Domingos do Araguaia

28.01.26 12h30

PRESO

Suspeito de matar policial reformado dentro de farmácia é preso em Ananindeua

Após buscas, o suspeito foi localizado e detido nesta quarta-feira (28)

28.01.26 10h23

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeita de ‘delivery’ de drogas é presa com 78 tabletes de cocaína em condomínio de Belém

A ação policial ocorreu na segunda-feira (26)

28.01.26 13h20

POLÍCIA

Envolvido em acidente que matou mulher em Marabá é PM da reserva

A colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrada na madrugada da úlltima segunda-feira (26)

28.01.26 15h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda