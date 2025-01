Homem em situação de rua é encontrado morto em praça de São Domingos do Araguaia

O corpo de José Antônio Sales Teles, 50 anos, foi encontrado na Praça Frei Gil, no centro de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A descoberta, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (8), foi feita por uma pessoa que realizava caminhada no local e estranhou a imobilidade do homem, que costumava frequentar a área.

A notícia começou a circular pelas redes sociais por volta das 7h30 e atraiu curiosos ao local. A Políc​ia Civil foi acionada e realizou os primeiros levantamentos. Uma equipe da Polícia Científica removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, para a realização do exame de necropsia, que determinará a causa da morte. De acordo com a polícia, o corpo do homem não apresentava nenhuma marca de violência.

Hernando Lázaro, amigo da vítima, relatou à reportagem do site Correio de Carajás que José Antônio não vinha se sentindo bem nos últimos dias. “Ele tinha uma espécie de bolsa d’água no órgão genital e se queixava de dores. Ontem (terça), ele foi ao hospital municipal, tomou dois soros e foi liberado”, contou Hernando, ao acrescentar como ficou sabendo da morte de seu conhecido.

“A gente se encontrou em Morada Nova (Marabá), e estamos na cidade desde o dia 26 de dezembro. Hoje eu precisei acordar cedo pra ir no prédio da Assistência Social, e antes de chegar lá um homem me deu essa triste notícia”, relatou. Hernando disse ainda que ele e José planejavam seguir viagem para Araguaína (TO), onde José faria uma cirurgia. Os detalhes desse procedimento cirúrgico não foram divulgados.