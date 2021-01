Homem em prisão domiciliar é preso novamente por tráfico

A Polícia Militar prendeu Oberdan Brabo de Lima, na madrugada desta quarta-feira (13), por tráfico de drogas. Ele foi flagrado com maconha e cocaína ao sair de um beco, na estrada da Ceasa, no bairro Curió-Utinga. O suspeito estava cumprindo prisão domiciliar e nem poderia estar circulando à 0h30 por aí sem justificativa. Muito menos estar com drogas. Ele foi apresentado na Seccional de Polícia Civil de São Brás.

Policiais na viatura 7105 estavam em rondas quando flagraram Oberdan saindo do beco com uma sacola de plástico. É o suficiente para configurar o que a PM chama de "atitude suspeita" e a suspeita foi confirmada dessa vez. Revistado, a sacola continha 18 papelotes de substâncias semelhantes a maconha e cocaína. Também foi apreendida a quantia de R$ 43,25.

Oberdan estava cumprindo prisão domiciliar por tráfico de drogas. Ele também já cumpriu pena por tentativa de homicídio. Com a nova prisão, deverá ter a situação penal agravada. Já está à disposição da Justiça.