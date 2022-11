Homem é vítima de tentativa de homicídio em praia de Itaituba

Um homem identificado como André Pinto da Silva, de 26 anos, foi vítima de tentativa de homicídio, na tarde da última sexta-feira (11), em Itaituba, no sudoeste do Pará. O baleamento ocorreu na Praia do Sapo, localizada no bairro Jardim das Araras. As informações são do Portal Giro.

Uma guarnição da Polícia Militar foi enviada ao local para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. A vítima foi atingida na perna e removida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde recebeu atendimento.

A guarnição da Polícia Militar conversou com alguns moradores da área, mas ninguém soube informar quem era o autor e nem a possível motivação para o crime. Também foram realizadas diligências nas imediações na tentativa de localizar o acusado, mas, segundo as últimas informações sobre o caso não houve êxito.

A motivação do baleamento ainda é desconhecida. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.