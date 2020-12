Homem é vítima de homicídio no bairro Paracuri 2

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na rua 8 de Maio, bairro do Paracuri 2, no distrito de Icoaraci, região metropolitana de Belém. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (14).

A vítima foi encontrada ao lado de um veículo Fiat Argo prata de placa QVF 1755. As primeiras informações apontam para uma execução, mas ainda não é possível dizer qual a motivação.

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros. O corpo foi encontrado ao lado de um veículo Argo prata (Fábio Costa / O Liberal)

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves está no local colhendo os dados e indícios que vão subsidiar as investigações. Mais informações em instantes.