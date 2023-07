Homem é suspeito de matar o primo com facada no peito em Santarém

Um jovem chamado Kalil Oliveira da Costa, de 27 anos, foi assassinado a golpe de faca no peito, na madrugada desta sexta-feira (14), na rua Silvério Sirotheau Corrêa, entre Travessa Campos Sales e rua Raimundo Fona, no bairro da Liberdade, em Santarém, oeste paraense. O suspeito do crime é o primo dele, Antônio Elísio, de idade não divulgada.

O crime teria ocorrido após discussão entre eles. Ainda não há detalhes oficiais sobre a dinâmica do esfaqueamento, mas Kalil morreu na hora. As informações foram divulgadas pelo portal O Impacto.

Em entrevista à imprensa, a irmã de Kalil Oliveira, que preferiu não se identificar, negou que o crime teria sido motivado por futebol, como foi cogitado nas redes sociais. Ela ressaltou que os dois torciam para o mesmo time e não soube informar o que teria ocasionado a discussão.

Moradores da área relataram que os primos moravam juntos e eram considerados "irmãos de criação". Também comentaram que eles já tinham uma rixa antiga. Antônio Elísio já havia esfaqueado Kalil Oliveira duas vezes em outras ocasiões, segundo os moradores.

Após o crime, Antônio Elísio fugiu. Ainda não há informações sobre o paradeiro dele. Na manhã desta sexta-feira, o advogado do suspeito esteve na delegacia. A expectatica é que Antônio Elísio deve se apresentar em breve às autoridades policiais.