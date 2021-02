Homem que vendia drogas na frente de casa é preso em Breves

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (12) pelo crime de tráfico de entorpecentes no município de Breves, na Ilha do Marajó. Conhecido apenas pelo prenome de Magal, o acusado foi detido no final da manhã, por volta das 11h30, na rua Magalhães Barata, no bairro Santa Cruz por equipes da Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam) e do Grupamento Tático Operacional (GTO).

Segundo informações do 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Breves, uma denúncia indicou que Magal estaria vendendo entorpecentes em frente à residência dele. Os policiais foram ao local apurar as informações e identificaram o suspeito. O acusado teria tentado fugir ao perceber a aproximação das autoridades policiais, mas foi alcançado e detido.

Foram encontrados com ele quatro tabletes de maconha, de pouco mais de 600 gramas. Uma balança de precisão, usada para pesar a droga no momento de repasse e venda, também foi achada no local. Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão.

Ele foi conduzido para a Superintendência Regional de Polícia Civil (Sudepol) de Breves, para a realização dos procedimentos cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.