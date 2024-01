Homem é procurado pela polícia por agredir companheira com socos em Moju

Alessandro dos Santos Abreu, de 31 anos, está sendo procurado pela polícia suspeito de agredir com socos a companheira de 34 anos. O crime ocorreu no domingo (7), por volta das 5h, no município de Moju, no nordeste paraense. Segundo a família da vítima, a mulher teve três fraturas faciais e está internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Segundo o Boletim de Ocorrência do crime, após a delegacia de Moju tomar conhecimento do caso, na segunda (8), uma equipe da unidade policial se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e encontrou a mulher machucada, sendo atendida pela equipe médica.

Uma parente da vítima, que não terá o nome revelado por questões de segurança, disse que o relacionamento do casal era instável.

“Ela (vítima) tinha deixado ele (Alessandro) faz uns dois meses, porque ele era violento e chegou a machucá-la. Ela tinha se afastado, mas depois ele começou a ligar e pedir desculpa. A família era contra essa volta. Mas ela deu outra chance para ele”, disse.

Até esta terça-feira (9), a vítima aguardava que o inchaço no rosto, causado pela violência, diminuísse para que os médicos do HMUE pudessem fazer uma cirurgia. A Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Moju trabalham para localizar o suspeito do crime.

Tentou esfaquear antiga companheira com canivete

Segundo a familiar da mulher, essa não é a primeira vez que Alessandro está envolvido em um caso assim. A reportagem teve acesso a um BO, onde consta que ele tentou agredir uma ex-companheira com um canivete, em 2021, também em Moju, com quem teve um relacionamento por quatro anos.

Ele só não a atingiu, porque “o portão da casa estava fechado”. Na época, a mulher relatou à polícia que Alessandro já tinha agredido ela com socos, chutes, golpes de vassoura e de escova de cabelo.