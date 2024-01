Papa Francisco exalta o amor e critica violência contra a mulher na primeira mensagem do ano em 2024

Nesta segunda-feira, 1º de janeiro, durante a oração do primeiro Ângelus de 2024, o Papa Francisco destacou a vitalidade do amor e sua oposição a qualquer forma de posse ou abuso. Diante de mais de sete mil fiéis na Praça de São Pedro, o pontífice enfatizou que "o amor nunca sufoca, dá espaço ao outro e permite que cresça".

A mensagem do Ângelus foi dedicada às mulheres e mães, lembrando que o amor deve respeitar a dignidade do outro, proporcionando liberdade de expressão e repudiando formas de posse, abuso e violência. “É bom que o ano se abra com a invocação d’Ela; é bom que o povo fiel proclame com alegria a Santa Mãe de Deus”, abriu o pontífice.

“O amor é feito de respeito e gentileza. [...] Dessa maneira, derruba as barreiras e ajuda a viver relações fraternais, a construir sociedades mais justas e humanas, mais pacíficas”, prosseguiu o Papa.

Na primeira missa do ano, realizada anteriormente na Basílica do Vaticano, o Papa abordou o mesmo tema, declarando que "quem fere uma mulher, profana Deus". A mensagem reforça a ênfase do pontífice na importância de relações baseadas no amor, respeito e justiça.

“[O amor] sabe dar espaço ao outro, respeitando sua dignidade, permitindo-lhe a liberdade de se expressar, rejeitando toda forma de posse, abuso e violência”, reforçou Francisco.

Os termos “mãe” e “mulher” foram o cerne da reflexão do líder da igreja católica, que destacou que a maternidade de Maria é o caminho para encontrar a ternura paterna de Deus, o caminho mais próximo, mais direto e mais fácil.