Angelus: Papa Francisco reitera solidariedade da Igreja Católica com as vítimas das guerras

Neste domingo (24), na véspera do Natal, durante a oração do Angelus, o Papa Francisco reiterou a solidariedade da Igreja Católica para com os que sofrem com a guerra, citando a Palestina, Israel e Ucrânia, e para com todos os que sofrem com a fome, a miséria e a escravatura. A oração foi feita na Praça São Pedro, no Vaticano, diante de uma multidão de fiéis.

"Estamos próximos dos nossos irmãos e irmãs que sofrem com a guerra. Pensamos na Palestina, em Israel e na Ucrânia. Bom almoço e Feliz Natal para todos", disse o pontífice de 87 anos.

Durante sua reflexão sobre o Evangelho que narra a Anunciação, ele destacou a passagem em que o Anjo explica a Maria como ela conceberia Jesus, dizendo: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra".

Francisco dirigiu-se aos peregrinos presentes, incentivando-os a refletirem sobre a bondade de Deus durante o Natal, destacando o amor de Deus e instando todos a acolherem, protegerem e respeitarem uns aos outros, especialmente os marginalizados e os distantes durante essa época de alegria.

“Deus ama assim e nos chama a fazer o mesmo: acolhendo, protegendo e respeitando os outros. Pensar em todos, pensar em quem é marginalizado, em quem está longe nesses dias da alegria do Natal. Pensemos em todos com a gentileza de Deus. Lembrem-se desta palavra: a gentileza de Deus”, disse.

No contexto da Vigília de Natal, o Papa convidou cada pessoa a questionar-se se está disposta a ser envolvida pela sombra do Espírito Santo, a suavidade e a gentileza de Deus, abrindo espaço em seus corações para o perdão e a Eucaristia. Ele também os incentivou a considerar de que forma poderiam ser um conforto para aqueles que estão sós e necessitados.

Francisco concluiu sua mensagem pedindo a intercessão de Maria para que todos possam ser receptivos à presença mansa e salvadora de Deus.