Vaticano permite bênçãos a casais do mesmo sexo em decisão histórica autorizada pelo papa

O Vaticano anunciou nesta segunda-feira (18) uma decisão histórica, autorizada pelo papa Francisco, permitindo que padres católicos romanos concedam bênçãos a casais do mesmo sexo. Essa medida, que vai de encontro à doutrina da Igreja Católica que tradicionalmente condena a união homossexual, foi divulgada em um documento oficial.

De acordo com a decisão, os padres agora têm a opção de administrar bênçãos a casais do mesmo sexo, embora também possam recusar a realização do ritual. Contudo, a proibição expressa que não podem impedir a entrada de pessoas em igrejas em busca de uma simples bênção de Deus, mesmo em situações consideradas irregulares.

Posição da Igreja sobre casamento não muda

A bênção, segundo as diretrizes, não pode assemelhar-se a uma cerimônia de casamento nem ocorrer durante liturgias regulares da Igreja. O documento esclarece que a posição da Igreja Católica sobre a união entre casais do mesmo sexo permanece como um ato "irregular", sem alterações na doutrina, mas ressalta que a autorização para as bênçãos é um "sinal de que Deus acolhe a todos".

O papa Francisco já havia indicado em outubro, em um discurso, a possibilidade de permitir a bênção a casais homossexuais no futuro. Ele enfatizou a importância de não serem apenas "juízes que apenas proíbem". Em meses anteriores, o pontífice defendeu os direitos de mulheres trans e criticou países que criminalizam a homossexualidade.