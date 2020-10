Homem é preso por vender crânios e ossos em cemitérios

Na última quarta-feira (28), um homem foi preso por vender ossos de cadáveres de um cemitério do Rio de Janeiro. As partes dos esqueletos eram usadas pelos compradores para rituais.

De acordo com a apuração do Extra, o delegado responsável pela investigação, Fábio Souza, afirmou que rapaz foi flagrado com um crânio e dois ossos, no momento em que aguardava o comprador.

As investigações apontam que as vendas eram sempre feitas a noite. Segundo o acusado, o comércio com os esqueletos começou há três anos, quando um outro homem, que presta serviço ao cemitério, ofereceu uma sociedade nos lucros. Cada crânio era vendido por R$ 300, e outros ossos, por R$ 100.

O suspeito vai responder por vilipêndio de cadáveres, ou seja, o ato de fazer com que alguém se sinta humilhado, menosprezado ou ofendido, por meio de palavras, gestos ou ações. Ou quando objetos são tratados com desdém ou desrespeito.