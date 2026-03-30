Homem é preso por suspeita de violência doméstica após denúncia de adolescente em Parauapebas

Um homem foi preso em Parauapebas, no sudeste do Pará, suspeito de ameaçar e agredir a companheira dentro da residência do casal, na região da Palmares 2. Tudo ocorreu na tarde de sábado (28). Agentes da Polícia Militar foram acionados após o filho adolescente da vítima procurar ajuda.

Segundo informações repassadas à polícia, o adolescente abordou uma viatura da PM e informou que a mãe estaria em situação de risco, relatando que o suspeito apresentava comportamento agressivo e estaria armado.

Diante da denúncia, os agentes seguiram até o endereço indicado. No local, encontraram a mulher e realizaram a intervenção, conseguindo conter o homem ainda no interior da casa.

Em depoimento, a vítima relatou que mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de três anos, período em que teriam ocorrido discussões frequentes e episódios de violência. Ela afirmou ainda que, pouco antes da chegada da polícia, teria sido agredida fisicamente e ameaçada com o uso de uma arma branca.

De acordo com o relato, as agressões seriam recorrentes, especialmente quando o homem consumia bebida alcoólica.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e deverá ser apurado com base na Lei Maria da Penha. A vítima e o adolescente receberam orientações sobre medidas protetivas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.