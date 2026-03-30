Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso por suspeita de violência doméstica após denúncia de adolescente em Parauapebas

O caso foi registrado na região da Palmares 2

O Liberal

Um homem foi preso em Parauapebas, no sudeste do Pará, suspeito de ameaçar e agredir a companheira dentro da residência do casal, na região da Palmares 2. Tudo ocorreu na tarde de sábado (28). Agentes da Polícia Militar foram acionados após o filho adolescente da vítima procurar ajuda.

Segundo informações repassadas à polícia, o adolescente abordou uma viatura da PM e informou que a mãe estaria em situação de risco, relatando que o suspeito apresentava comportamento agressivo e estaria armado.

Diante da denúncia, os agentes seguiram até o endereço indicado. No local, encontraram a mulher e realizaram a intervenção, conseguindo conter o homem ainda no interior da casa.

Em depoimento, a vítima relatou que mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de três anos, período em que teriam ocorrido discussões frequentes e episódios de violência. Ela afirmou ainda que, pouco antes da chegada da polícia, teria sido agredida fisicamente e ameaçada com o uso de uma arma branca.

De acordo com o relato, as agressões seriam recorrentes, especialmente quando o homem consumia bebida alcoólica.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e deverá ser apurado com base na Lei Maria da Penha. A vítima e o adolescente receberam orientações sobre medidas protetivas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

violência doméstica
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRISTE!

Duas pessoas morrem após fio de alta tensão encostar em um caminhão em Marabá

O grave acidente ocorreu na tarde de domingo (29)

30.03.26 9h59

PRESO

Homem é preso por suspeita de violência doméstica após denúncia de adolescente em Parauapebas

O caso foi registrado na região da Palmares 2

30.03.26 9h24

POLÍCIA

Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas em Novo Progresso

PM apreendeu 572 gramas de substância análoga à skunk em residência no bairro Jardim América

29.03.26 22h56

POLÍCIA

Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro em hotel de Tucumã

Vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos na tarde deste domingo (29)

29.03.26 21h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ABSURDO

Trecho de processo revela como agia Bruno Mafra em caso de estupro de vulnerável

Documento detalha relatos de abusos desde a infância e dinâmica descrita pelas vítimas

27.03.26 23h40

Polêmica

Bruno Mafra usa redes para promover música em meio a condenação por estupro

Atitude acontece após condenação por estupro contra as próprias filhas

29.03.26 17h46

REPERCUSSÃO

Filho de Bruno Mafra se manifesta e afirma que verdade sobre o pai será esclarecida após condenação

Anthony Mafra afirmou, em post nas redes sociais, que esteve afastado do pai, contesta versões do caso e diz não reconhecer nas acusações a imagem do cantor

28.03.26 12h15

POLÍCIA

Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas em Novo Progresso

PM apreendeu 572 gramas de substância análoga à skunk em residência no bairro Jardim América

29.03.26 22h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda