Homem é preso por suspeita de tráfico com mais de 80 porções de droga em Santarém

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na madrugada deste sábado (3) no bairro Nova Vitória, em Santarém. Ele conduzia uma motocicleta quando foi parado por uma guarnição da Polícia Militar por volta de 1h, na rua Camiranga.

Durante a revista, conforme a página Blog do Siki, os policiais encontraram nove invólucros de uma substância com características de pasta base de cocaína. Questionado, o suspeito afirmou que mantinha mais entorpecentes em sua residência, no bairro Santarenzinho.

A equipe foi até o endereço informado e, com autorização da esposa do suspeito, realizou buscas no imóvel. No local, foram apreendidos outros 79 invólucros do mesmo material, além de R$ 700 em espécie e um celular, que, segundo informações iniciais, era utilizado como “disk drogas”, recebendo pedidos de entrega durante a própria operação.

O homem foi levado para a delegacia, onde permanece à disposição da autoridade policial. Em nota, a A Polícia Civil confirmou que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Santarém, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

"Ele está à disposição da Justiça. Foram apreendidos 88 invólucros contém substância semelhante à cocaína, R$ 700 reais em espécie, um celular e uma motocicleta", completa a PC.