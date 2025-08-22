Capa Jornal Amazônia
Homem é preso por quebrar tornozeleira eletrônica no Marajó

O suspeito foi localizado e detido na casa dele

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial civil conduzindo o suspeito preso. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem foi preso na manhã de quarta-feira (20/8), em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, por quebrar a tornozeleira eletrônica. 

Segundo a Polícia Civil, ele tinha um mandado de prisão preventiva por violação de medida cautelar diversa da prisão de monitoração eletrônica.

O suspeito foi localizado e preso na residência dele, situada no bairro Centro. Após os procedimentos de praxe, ele foi recolhido à carceragem da unidade policial, onde se encontra à disposição da Justiça.

 

Palavras-chave

polícia

homem é preso

quebrar tornozeleira eletrônica

marajó
