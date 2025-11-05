Homem é preso por oferecer dinheiro a adolescente em troca de relações sexuais no Marajó

Um homem foi preso em flagrante na última segunda-feira (3/11) em Oeiras do Pará, na ilha do Marajó, suspeito de cometer o crime de importunação sexual. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas, uma adolescente de 14 anos, teria sido assediada sob a oferta de dinheiro para manter relações sexuais com o suspeito.

Depois que as autoridades tomaram conhecimento do caso, a polícia iniciou as buscas pelo homem. Ao ser avistado em via pública, o suspeito foi pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, e conduzido para a delegacia. O homem foi formalmente reconhecido por três vítimas.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Punição

O artigo 215-A do Código Penal brasileiro estabelece pena de um a cinco anos a conduta de “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.