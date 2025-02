Homem é preso por estupro de vulnerável em Santo Antônio do Tauá

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Polícia de Murinim, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, cumpriu na quarta-feira (26) um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na zona rural do município de Santo Antônio do Tauá, na Vila de São Tomé, localizada às margens da PA-140, no nordeste paraense.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Benevides. Após diligências realizadas ao longo da semana, a equipe policial localizou o acusado em frente a um açaizal e efetivou a prisão.

O homem responde pela acusação de estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. Após a captura, ele foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.