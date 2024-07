Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Ananindeua

Victor Hugo Nunes de Carvalho foi preso, em Ananindeua, por descumprimento de medida protetiva. A equipe de policiais civis da Delegacia do Distrito Industrial realizou a prisão no apartamento do suspeito, no conjunto Guajará I, bairro do Coqueiro, no último dia 9.

O mandado de prisão contra Victor Hugo havia sido expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua. Após ser informado sobre a determinação judicial, ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais.

Victor Hugo foi submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado para o Sistema Penitenciário.​