Homem é preso por depredar hospital municipal de Irituia

Um homem identificado como Aldo Cordeiro Bastos foi preso em flagrante na noite da última sexta-feira (31/10) por suspeita de depredar o hospital municipal de Irituia, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, funcionários do local relataram que ele teria quebrado a vidraça da sala anexa à unidade de saúde com as próprias mãos.

Por volta das 22h30, a PM foi acionada pelo hospital para atender à ocorrência. Ainda segundo a Polícia Militar, os profissionais de saúde relataram que o suspeito de cometer o crime vestia uma camisa e que ele estava nas proximidades do hospital.

Em posse das informações, os agentes fizeram rondas e localizaram Aldo. Ele recebeu voz de prisão e os militares o encaminharam até a delegacia do município.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o suspeito "confessou o crime e vai responder por dano qualificado contra o patrimônio público". A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Irituia sobre o caso e aguarda retorno.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece penas de detenção de um a seis meses ou multa para quem “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”. A pena pode subir para até três nãos se a conduta for praticada contra um patrimônio público.