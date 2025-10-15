Homem é preso no Pará por homicídio qualificado no Maranhão

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Polícia de Murinim, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Luis Ângelo Silva Oliveira, acusado de homicídio qualificado.

O mandado foi expedido pela Vara Única de Cândido Mendes, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a instituição, a prisão ocorreu após diligências realizadas pela equipe policial, que localizou o investigado e cumpriu a decisão judicial.

Após os procedimentos legais, Luis Ângelo Silva Oliveira foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. A polícia não forneceu maiores detalhes sobre o crime.