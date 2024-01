Homem é preso no Marajó por porte ilegal de equipamentos exclusivos da segurança pública

Um homem de 28 anos foi preso em uma embarcação com destino a Anajás, no Marajó, na noite de segunda-feira (22), por portar equipamentos de uso exclusivo das forças de segurança do Pará. A embarcação, um Ferry Boat, trafegava pelos furos do rio, no estreito de Breves, onde a Base Fluvial Integrada de Antônio Lemos está instalada.

Durante uma ronda noturna, os agentes identificaram uma sacola contendo uma pistola Cal. 840 de patrimônio da Polícia Militar do Maranhão, assim como dois carregadores, nove munições, rádio comunicador, capa de colete balístico e outros itens e utensílios de uso exclusivo da segurança pública.

“Nossa atuação na região do estreito de Breves, no Marajó, tem sido muito pontual, especialmente no que tange as rondas diárias executadas pelos agentes que atuam na Base integrada, de onde realizam um trabalho preventivo e ostensivo no combate aos crimes cometidos na malha fluvial do Pará. Essa é mais uma das diversas intervenções que estamos fazendo na região. Não deixando as embarcações passarem sem uma fiscalização, e assim, podendo conter o tráfico de drogas, armamentos, e entre outros crimes, como esse onde identificamos um homem de porte de utensílios exclusivo da segurança. Iremos averiguar como ele adquiriu esses equipamentos e continuar nosso trabalho impedindo que ações criminosas comprometam a ordem e tranquilidade da nossa população”, ressaltou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado.

O homem, que estava sob posse dos equipamentos apreendidos, foi conduzido até a delegacia de Breves para apresentação e realização dos procedimentos cabíveis.