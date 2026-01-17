Homem é preso em Santarém com carro roubado e tornozeleira coberta por alumínio

Um homem identificado apenas como Cleuciney foi preso na madrugada de sábado (17) após uma abordagem policial na avenida Engenheiro Fernando Guilhon, em Santarém. Ele conduzia um veículo com registro de roubo.

Durante a abordagem, os policiais militares, verificaram que o suspeito utilizava uma tornozeleira eletrônica parcialmente coberta com papel alumínio, possivelmente para dificultar o monitoramento, conforme informações do portal O Impacto. Ao verificar o histórico criminal do suspeito, foi constatado que ele responde por crimes de furto e assalto.

Cleuciney foi encaminhado à 16ª Seccional de Polícia Civil, onde foi apresentado pelo crime de receptação. O veículo, um Ford Ka preto, foi entregue à unidade para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Crime

O crime de receptação ocorre quando uma pessoa adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta produtos de origem criminosa, como objetos roubados ou furtados, mesmo que não tenha participado diretamente do delito inicial. A conduta também se configura quando o indivíduo compra ou utiliza um bem sabendo, ou tendo fortes indícios, de que ele é proveniente de crime.

O Código Penal Brasileiro, no artigo 180, prevê pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa, para quem pratica receptação. A pena pode ser aumentada caso haja comprovação de que o crime foi cometido de forma habitual, com finalidade comercial ou mediante organização criminosa.