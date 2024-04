Homem é preso em flagrante transportando drogas em ônibus em Salinas

Um homem identificado apenas como Fábio, que estava em um ônibus de viagem, foi preso, neste sábado (6), em Salinas, região do nordeste paraense, pela suspeita de tráfico de drogas. A prisão foi efetuada no momento em que policiais militares realizavam rondas e, então, receberam a informação de outros passageiros que estavam no veículo relatando que o suspeito estaria transportando drogas.

A partir da denúncia, a Polícia Militar localizou o ônibus nas proximidades da praia do Atalaia, realizou abordagens no veículo e identificou o suspeito. Com ele, a PM encontrou diversas porções de cocaína, que estava misturada junto a algumas bijuterias. Segundo o apurado pela PM, o suspeito disse à guarnição que trabalhava com artesanato.

O suspeito informou à polícia que ele venderia a 100 reais a maior porção do entorpecente e o restante seria vendido a 10 reais. Segundo a PM, ele já tinha passagem pela polícia, também por tráfico de drogas. A droga foi apreendida pela polícia e o homem foi encaminhado à delegacia de Salinópolis.

“A Polícia Civil informa que um homem foi apresentado por policiais militares na Delegacia de Salinópolis e atuado por tráfico de drogas. Após procedimentos cabíveis, o preso foi encaminhado ao sistema penal é segue a disposição da Justiça”, informou a PC.