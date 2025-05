Homem é preso em flagrante por posse ilegal de munição em Marituba

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de munição em Marituba, Região Metropolitana de Belém. A ação da Polícia Civil que resultou na captura do suspeito ocorreu na manhã desta quinta-feira (22), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido contra o investigado.

A prisão foi realizada por equipes da Seccional de Marituba e da Delegacia de Decouville. Além disso, contou com o efetivo das unidades da 2ª Região Integrada de Segurança Pública (2ª RISP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

De acordo com a PC, após denúncias, os agentes já realizavam o monitoramento do suspeito. Nesta quinta-feira, os policiais civis iniciaram as diligências e conseguiram localizar, prender e conduzir o investigado até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Foi realizada a busca na residência do suspeito e os policiais encontraram quatro munições de calibre 40. Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial de plantão.