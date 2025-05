Foragido por homicídio é preso ao se envolver em briga na praça de Altamira

Um homem, identificado como Cícero Torres da Silva, de 52 anos, que estava na condição de foragido, foi preso pela Polícia Militar em Altamira, sudoeste do Pará. A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (22), em frente à praça de alimentação da Avenida Angelo Debiase, quando o detido se envolveu em uma briga e estava com um facão. Cícero era procurado por um homicídio que ocorreu no Tocantins.

Segundo as informações iniciais, o caso foi registrado por volta de 00h30. Os policiais militares realizavam rondas pela área quando se depararam com dois homens em confronto físico. Um deles, identificado depois como sendo Cícero, estava com a arma branca nas mãos e tentava ferir o outro homem, que se defendia usando uma cadeira de madeira. Ao tentar conter o suspeito, os policiais foram ignorados e precisaram utilizar spray de pimenta para imobilizá-lo.

Ao ser contido, Cícero inicialmente se apresentou como sendo Luis Alves da Silva. Ele foi algemado no local, para evitar um possível ataque aos policiais. O outro envolvido na briga relatou aos militares que a confusão teria iniciado após Cícero ter agredido uma mulher com um tapa. O segundo homem tentou intervir e acabou sendo atingido com uma facada no rosto. Os agentes realizaram uma revista pessoal e na mochila do suspeito, onde encontraram um documento que comprovava que o nome verdadeiro dele era Cícero.

Após consulta ao sistema policial, foi constatado que o suspeito era foragido da Justiça pelo crime de homicídio. O crime ocorreu no município de Porto Nacional, no Tocantins, em dezembro de 2024, e vitimou um homem identificado como Benevenuto Noronha. A faca utilizada na agressão foi apreendida e o suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.